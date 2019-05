Tarantino geeft topactrice amper tekst in nieuwe film, maar kan kritiek daarop duidelijk niet verdragen

Quentin Tarantino gooit hoge ogen met zijn meest recente film ‘Once Upon a Time in Hollywood’, waarin Brad Pitt, Leonardo DiCaprio en Margot Robbie schitteren. Op het Filmfestival van Cannes beantwoordden de regisseur en de acteurs woensdag vragen over de nieuwe, succesvolle prent die een “ode aan het Hollywood uit het verleden” is. Het was een journaliste niet ontgaan dat Margot Robbie - een getalenteerde actrice met een indrukwekkend palmares - weinig tekst heeft in de film. Dat puntje van kritiek viel echter niet in goede aarde bij de cineast, die eerder gepikeerd antwoordde, maar ook hulp kreeg van Robbie.