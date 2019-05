Na indrukwekkende carrière van 19 jaar gaat zijn àllerlaatste trap compleet de mist in met schlemielige Panenka...

De Australische voetballer Brendon Santalab heeft er een indrukwekkende carrière opzitten van 19 jaar profvoetbal. Een carrière die hem zelfs naar België bracht bij KV Oostende en Sint-Truiden in 2005 en 2006. Maar hij beleefde een afscheid in mineur. Zijn allerlaatste, officiële trap tegen een bal bij Perth Glory ging compleet de mist in. Een schlemielige Panenka recht in de handen van de doelman...