Geëmotioneerde Juanfran trekt deur bij Atlético Madrid achter zich dicht

Juanfran verlaat Atlético Madrid. Dat heeft de 34-jarige Spanjaard, sinds 2011 actief bij het team uit de Spaanse hoofdstad, donderdag bekendgemaakt.

“Dit zijn mijn laatste dagen bij Atlético”, sprak de verdediger op een persmoment. “Maar ik hoop snel terug te komen. Dat wil ik echt, want dit is mijn thuis. Het waren geweldige en ongelooflijke jaren, de beste uit mijn loopbaan.”

Juanfran legde een contractverlenging van een jaar naast zich neer en gaat nu op zoek naar andere uitdagingen.

Juanfran begon zijn carrière in een ver verleden kort bij Real Madrid, maar kwam in 2011, via Espanyol en Osasuna, bij Atlético terecht. Daar groeide hij snel uit tot vaste waarde. Hij speelde in totaal 355 wedstrijden, en veroverde in 2014 de Spaanse titel. Ook zette hij de Spaanse beker, Spaanse Supercup en twee Europese Supercups in de prijzenkast. In 2012 en 2018 was hij mee eindwinnaar van de Europa League.

Met Diego Godin kondigde eerder ook een andere routinier zijn afscheid bij Atlético aan, na jaren trouwe dienst.

Foto: EPA-EFE