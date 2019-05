In Botswana mag binnenkort weer op olifanten worden gejaagd

In het Zuid-Afrikaanse land Botswana mag binnenkort weer op olifanten worden gejaagd. “Omdat de populatie is toegenomen en omdat er steeds meer conflicten zijn met onze boeren”, zo beargumenteerd de regering haar beslissing. Dierenrechtenorganisaties reageren verbolgen.

Het verbod werd in 2014 ingevoerd door toenmalig president en milieuactivist Ian Khama. Het was echter zijn eigen partij, de Botswaanse Democratische Partij (BDP) die al een tijdje aan het lobbyen was om het verbod weer op te heffen.

Volgens huidig president Mokgweetsi Masisi, die vorig jaar het roer overnam van Khama en al een tijdje in onvrede leeft met zijn voorganger, werd de beslissing genomen op basis van een onderzoek van het ministerie van Milieu. “Daaruit blijkt dat de olifantenpopulatie fors is toegenomen en dat de dieren steeds vaker in conflict komen met onze boeren. Het verbod opheffen, was een unanieme beslissing. De jacht zal nu heropgestart worden op een ordelijke en ethische manier.”

Botswana, een land dat even groot is als Frankrijk en België samen, heeft de grootste olifantenpopulatie van Afrika: minstens 135.000 dieren leven er nog in het wild. Volgens sommige kenners is hun aantal de voorbije dertig jaar zelfs verdrievoudigd en kunnen het er nu al meer dan 160.000 zijn.

Lokale landbouwers hebben het almaar moeilijker om de olifanten uit hun velden te houden en te voorkomen dat ze hun oogst opeten. Bij sommige “aanvallen” zijn ook al boeren om het leven gekomen. De beslissing wordt dan ook door veel inwoners op gejuich onthaald. Niet onbelangrijk, gezien er in oktober verkiezingen zijn in het Zuid-Afrikaanse land.

Experts zeggen echter dat het verbod opheffen contraproductief kan zijn, aangezien opgejaagde olifanten angstig en agressief worden, waardoor er nog meer conflicten zouden ontstaan. Milieuactivisten denken dan weer dat de verkoop van ivoor binnenkort weer toegelaten zal worden. “Dit zal catastrofale effecten hebben voor alle olifanten van Afrika”, zegt dr. Paula Kahumbu, een milieuactiviste uit Kenia. En zij is lang niet de enige die de beslissing “teleurstellend” vindt:

