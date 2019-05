Nieuwe Moeskroen-coach Bernd Hollerbach: “Werk van Storck voortzetten”

Moeskroen heeft er geen gras laten over groeien. Donderdag stelden Les Hurlus al hun nieuwe coach voor met de 49-jarige Duitser Bernd Hollerbach. Hij volgt Bernd Storck op die prima resultaten liet optekenen in de terugronde en als tiende eindigde in de reguliere competitie. “Ik wil zijn werk voortzetten”, zo zei Hollerbach in het Duits. Jawel, hij werd bijgestaan door een tolk.

Het is toch ietwat verrassend vroeg dat Moeskroen komt aandraven met een nieuwe hoofdcoach. Het eerste contact tussen Bernd Hollerbach en CEO Paul Allaerts was er al toen Play-off 2 op zijn einde liep. “We willen geen tijd verliezen. Deze club gaat verder op de ingeslagen weg naar professionalisme”, aldus voorzitter Patrick Declerck, die de persconferentie inleidde.

Begin mei liet de vorige coach Bernd Storck weten dat hij zijn contract bij Moeskroen niet zou verlengen. Maar de Henegouwers hadden geanticipeerd op het definitieve antwoord van Storck. “Daardoor kunnen we onze nieuwe coach snel voorstellen”, zegt Allaerts.

Vorig seizoen begon Moeskroen aan de competitie met een 0 op 18. “Dat willen we nu absoluut vermijden”, aldus Allaerts. “We zullen er alles aan doen zodat meneer Hollerbach met een competitieve selectie aan de competitie kan beginnen. Maar we moeten natuurlijk ook realistisch zijn dat onze spelersgroep niet klaar zal zijn tegen 15 juni wanneer de trainingen weer starten.”

Sterkhouders als Taiwo Awoniyi, Manuel Benson (beiden terug naar hun moederclubs Liverpool en Genk), Mbaye Leye (stopt met voetballen), Selim Amallah (verkocht aan Standard), doelman Jean Butez (in de belangstelling van Standard), Mergim Vojvoda (in de belangstelling van Standard en AA Gent) zijn er volgend seizoen niet meer bij. Dat is een aderlating. “Dat weten we”, zegt Allaerts. “De mercato zal door gebrek aan een EK of WK nu wel sneller op gang komen.”

Met een tolk

Frans of Engels is blijkbaar moeilijk voor Bernd Hollerbach. De Duitser drukte zich uit in zijn moedertaal en gebruikte een tolk. Hij werkte dan ook nog niet buiten zijn thuisland. Hollerbach was in Duitsland na zijn actieve carrière als profvoetballer vooral actief als assistent-trainer. Hij was bijvoorbeeld de rechterhand van hoofdcoach Félix Magath toen die in 2009 kampioen werd met Wolfsburg en werkte nadien ook bij Schalke 04.

In 2014 startte Hollerbach zijn carrière als hoofdcoach. Met Würzburger Kickers promoveerde hij twee keer op rij, tot in de Duitse tweede klasse. De club zakte daarna opnieuw naar de derde klasse en de samenwerking werd stopgezet. Op 22 januari 2018 nam hij dan over bij Hamburg in de Bundesliga, de ploeg waarvoor hij acht jaar voetbalde. Daar stond Hollerbach amper zeven wedstrijden aan het roer: na vier nederlagen en drie gelijke spelen werd hij er ontslagen.

Hollerbach zag twee wedstrijden van Moeskroen. Veel kon hij daaruit nog niet opmaken. De coach omschrijft zichzelf als een actieve trainer. “Ik zal niet passief coachen. Ik draag de verantwoordelijkheid over de spelersgroep. Welk systeem ik hanteer? De formatie die de spelers het beste ligt en waarbij ik het meeste uit mijn jongens kan halen. Ik hoop de ingeslagen weg van mijn voorganger Storck voort te zetten. Dit is een interessant project.”

De staf die rond Hollerbach wordt gemaakt, is nog niet klaar. Die wil CEO Allaerts zo snel mogelijk afronden. De ambitie voor komende seizoen is simpel. “Eerst en vooral willen we vermijden dat onze spelersgroep pas af is midden of eind augustus. Vorig seizoen startten we slecht en eindigden we prima. De twee jaargangen daarvoor was onze start super en het vervolg minder. We hebben lessen getrokken uit het verleden.”

Contract sportief directeur Röber is niet verlengd

Tot slot is er nog een wijziging in het organigram van Moeskroen. Sportief directeur Jürgen Röber zag zijn contract aflopen. “Dat hebben we niet verlengd”, zegt Allaerts. “Of hij is tussengekomen in de komst van Hollerbach? Ik heb hem enkele inlichtingen gevraagd. We willen hem bedanken voor het werk dat hij hier geleverd heeft. We gaan vanaf nu de lijntjes kort houden tussen Bernd Hollerbach en mezelf om beslissingen te nemen.”