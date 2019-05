Bart Moeyaert praat in 10 citaten van zijn held: “Nu moeten we het hebben over die 480.000 euro prijsgeld hebben, zeker?”

De Zweedse schrijfster Astrid Lindgren speelde een cruciale rol in zijn leven, en dat maakt het extra bijzonder dat Bart Moeyaert maandag in Stockholm officieel haar Memorial Award in ontvangst mag nemen. “Soms overvalt het me terwijl ik door het huis loop: Ik ben bekroond! Maar nu moeten we het over die 480.000 euro prijsgeld hebben, zeker?”