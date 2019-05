Touring over verdwijnen vaste parkeerplaatsen: “Mes-op-de-keelpolitiek”

Brussel - Mobiliteitsorganisatie Touring vindt dat de maatregel van Brussel Leefmilieu om vaste parkeerplaatsen voor pendelaars te schrappen, gepaard moet gaan met degelijke alternatieven. “Anders is het een mes-op-de-keelpolitiek en dat is negatief voor de mobiliteit”, zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe.

De alternatieven, zoals de uitbreiding van de metro tot de Brusselse rand in combinatie met de komst van meer overstapparkings, zijn er nog niet en dus vindt de mobiliteitsorganisatie dat dergelijke maatregelen nog te vroeg komen. “We dringen al dertig jaar aan op die overstapparkings, maar het gaat allemaal traag”, stelt Smagghe. “Het is goed en wel voor de Brusselaar die alternatieven heeft in de stad, maar met de pendelaar van verder buiten de stad moet ook rekening gehouden worden. En die heeft alternatieven nodig.”

De maatregel zal geleidelijk aan ingevoerd worden bij de vernieuwing van de milieuvergunningen van de openbare parkings die worden uitgebaat door privébeheerders zoals Interparking.

Er is nog steeds een groot draagvlak voor de auto als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer en dus is het volgens Touring met de huidige klimaatdruk opletten dat beslissingen niet overhaast worden genomen. “In de eerste plaats dringt een evaluatie van de luchtkwaliteit door de lage emissiezone in Brussel zich op en moeten we nog afwachten wat daar de impact is”, aldus Smagghe.