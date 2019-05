Vrouw (58) sterft aan boord van vliegtuig in Mallorca

Een 58-jarige Britse vrouw is in Mallorca aan boord van een vliegtuig om het leven gekomen, vlak voor het toestel zou vertrekken naar Edinburgh, in Schotland. Dat heeft de politiedienst in de hoofdstad Palma donderdag gemeld.

Over welke luchtvaartmaatschappij het gaat, is nog niet bekend. De media op Mallorca berichten dat de vrouw woensdagmiddag vermoedelijk aan een hartinfarct is overleden.

De medische hulpdiensten waren alleen in staat om de dood van de vrouw vast te stellen. Een lijkschouwing moet nog duidelijkheid in de zaak brengen. De vlucht naar Edinburgh is naar een later tijdstip uitgesteld.