“Amerikaanse talibanstrijder” na 17 jaar in de cel vrijgelaten

John Walker Lindh, ook wel bekend als de “Amerikaanse talibanstrijder”, heeft donderdag vroegtijdig een gevangenis in de Amerikaanse staat Indiana mogen verlaten. Dat hebben CNN en andere Amerikaanse media gemeld onder aanhaling van Lindhs advocaat. De man zat zeventien jaar in de cel, maar komt nu drie jaar vroeger dan voorzien vrij vanwege goed gedrag. Lindh krijgt wel strenge voorwaarden opgelegd.

De intussen 38-jarige bekeerde zich tijdens zijn jeugd tot de islam. Hij werd eind 2001 opgepakt in de buurt van Mazar-i-Sharif in Afghanistan. De Verenigde Staten waren op dat moment net begonnen met hun militaire campagne tegen het talibanregime en het terreurnetwerk al-Qaida van Osama bin Laden. De campagne was een gevolg van de aanslagen van 11 september.

Een Amerikaanse rechtbank veroordeelde Lindh in oktober 2002 tot 20 jaar cel. Hij was de eerste Amerikaan die gevangengenomen werd in de door de VS na Nine Eleven uitgeroepen “oorlog tegen het terrorisme”.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo noemt de vroegtijdige vrijlating “onbegrijpelijk en het bevattingsvermogen overstijgend”. “Hij bedreigt nog altijd de VS en gelooft nog altijd in de jihad die hij heeft gevoerd”, aldus Pompeo op de nieuwszender Fox News.