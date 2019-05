Bewijs dat hij nog leeft? Russische krant geeft vermoedelijke geluidsopname van dubbelspion Sergej Skripal vrij

De populaire Russische krant Moskovski Komsomolets pakt donderdag op haar website uit met wat ze voorstelt als een geluidsopname van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal. Als die authentiek is, gaat het om het eerste bewijs dat Skripal nog leeft sinds zijn vergiftiging vorig jaar in Engeland.

De geluidsopname duurt 30 seconden en is volgens de Russische tabloid een boodschap die Skripal achterliet op de voicemail van zijn nicht Viktoria, die in Jaroslavl, ten noordoosten van Moskou, woont. Skripal zou haar gebeld hebben op 9 mei, ter gelegenheid van de vieringen van de overwinning op de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Skripal zegt dat alles goed gaat met hem en zijn dochter Joelia, die ook vergiftigd werd. “Ik zou willen weten hoe het met jou gaat”, aldus de 67-jarige ex-spion in de achtergelaten boodschap.

Volgens Moskovski Komsomolets is het de tweede keer dat Skripal naar zijn nicht telefoneert. De eerste keer zou hij dat gedaan hebben enkele dagen nadat de man van Viktoria Skripal op straat slaag had gekregen. Dader was een man die de echtgenoot verweet banden te hebben met de voormalige dubbelspion.

Skripal werd op 4 maart 2018 samen met zijn dochter Joelia bewusteloos aangetroffen op een bank in Salisbury. Uit onderzoek bleek dat de twee vergiftigd waren met een kleine hoeveelheid van het dodelijke zenuwgas novitsjok. De Britse autoriteiten stelden Rusland verantwoordelijk voor de aanval, iets wat Moskou ten stelligste ontkent. De Skripals overleefden en worden vandaag beschermd door de Britse veiligheidsdiensten.

De Britse autoriteiten wilden donderdag niet reageren op de geluidsopname.