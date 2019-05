Spectaculair ongeval: auto gaat over de kop na botsing met vrachtwagen op E313

Diepenbeek -

Op de E313 in Diepenbeek is rond half vier een spectaculair ongeval gebeurd. De bestuurder van een personenwagen wilde na een inhaalmanoeuvre terug invoegen op de rechterrijstrook, toen het plots helemaal fout ging. Het voertuig botste tegen de achterzijde van een vrachtwagen en ging meteen over de kop. De bestuurder kwam er als bij wonder zonder verwondingen van af. Door het ongeval moest het verkeer er een tijdlang over de pechstrook rijden.