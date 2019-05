Wanneer burenruzies compleet ontsporen: zelfs verkeerd geplante pompoenen kunnen al de druppel zijn

Een man uit Lichtaart heeft zijn buurman donderdagmiddag met een landhak aangevallen en werd even later zelf dood aangetroffen in zijn woning. Het gevolg van een burenruzie die al lang aansleepte en die maar niet uitgepraat geraakte. Hoe komt het dat de stoppen van geërgerde buren doorslaan? Kunnen we minder verdragen dan vroeger? En hoe los je die ergerlijke ruzies op?