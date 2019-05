Bayern München gaat vol voor “gedroomde versterking”: Duits kampioen wil Leroy Sané terug naar Bundesliga halen

Bayern München heeft contact opgenomen met de entourage van Manchester City-aanvaller Leroy Sané met het oog op een eventuele transfer, zo weet het doorgaans goed geïnformeerde Kicker donderdag.

Volgens Kicker is Bayern de enige club die Sané zou kunnen weglokken bij City, waar hij afgelopen seizoen vier prijzen won. Door de weelde bij de Citizens kan de 23-jarige linkerflankaanvaller er echter niet altijd op een basisplaats rekenen. Voor Bayern is Sané dan weer de gedroomde aanvallende versterking, zo bevestigde Bayern-voorzitter Uli Hoeness aan Süddeutsche Zeitung.

Sané moet de derde grote aankoop van Bayern voor het nieuwe seizoen worden, na Lucas Hernández (80 miljoen euro) en Benjamin Pavard (35 miljoen euro). Bayern wil het elftal komende maanden verjongen, na het vertrek van Arjen Robben en Franck Ribéry.

Er kondigt zich een nieuw tijdperk aan in München en daarvoor wil de club - tegen de gewoonte in - fors uithalen op de transfermarkt. Om Sané los te weken in het Etihad zal dat ook nodig zijn, want zijn marktwaarde bedraagt momenteel honderd miljoen euro. De Duitse international werd in de zomer van 2016 door City voor 50,5 miljoen euro overgenomen van Schalke 04 en ligt in Engeland nog tot medio 2021 onder contract. Dit seizoen was Sané goed voor 16 goals en 18 assists.