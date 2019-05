Man beseft tijdens landing dat hij op verkeerde vliegtuig zit en start scheldtirade: “Waarom hebben jullie mij doorgelaten?”

Een passagier op een vlucht van Ryanair was maandag in alle staten. De man dacht aanvankelijk dat hij op een vliegtuig zat met het Italiaanse Cagliari als bestemming. Niets was minder waar: het toestel bleek daarentegen te landen in Bari, enkele honderden kilometers verderop.

Pas toen het vliegtuig op het punt stond om te landen, kwam hij tot het besef dat er iets grondig mis was. Hij ging onmiddellijk de confrontatie aan met het personeel. “Waarom hebben jullie mij bij de ticketcontrole doorgelaten?”, vroeg hij zich luidop af. “Ik ga niets extra meer betalen, mijn geld is op. Ik heb al 400 euro gespendeerd aan mijn ticket.” De man was normaliter van plan om in Cagliari een zieke vriend te bezoeken.

Hoe de fout kon gebeuren, is voorlopig niet duidelijk. De maker van de videobeelden vermoedt dat de passagier verward raakte nadat hij door de gate stapte en zich vervolgens op het tarmac naar het juiste vliegtuig moest begeven. Mogelijk had ook het personeel in het toestel zijn ticket niet gecontroleerd. Ryanair liet weten dat er inmiddels een onderzoek loopt.

