Didier Reynders verdient 11.000 euro per maand, maar hoe zit dat met andere politici? Dit zijn de lonen van onze regeringsleden

“Ik krijg maandelijks 11.000 euro”, zei vicepremier Didier Reynders (MR) donderdag zonder schroom in een opmerkelijk filmpje. Hij is daarmee van de grootverdieners in de federale regering. Maar hoeveel verdienen onze premier, ministers en parlementsleden eigenlijk?

FEDERALE REGERING

De premier is minstens nog tot zondag Charles Michel (MR) en onze eerste minister is een grootverdiener in vergelijking met onze buurlanden. Dat bleek uit een onderzoek van USA Today. De jaarlijkse brutovergoeding voor de premier is 233.609 euro. Dat komt neer op net geen 20.000 euro bruto per maand. Zijn nettoloon zou ongeveer 10.800 euro bedragen.

Dat nettoloon is hetzelfde als de vicepremiers uit zijn regering. Ook Alexander De Croo (Open VLD), Didier Reynders (MR) en Kris Peeters (CD&V) krijgen een nettoloon van ongeveer 10.800 euro netto. Dat loon krijgt ook de minister van Buitenlandse Zaken, maar in dit geval is dat ook Reynders.

De ‘gewone’ federale ministers krijgen elke maand 10.500 euro netto. Het gaat om Pieter De Crem (CD&V), Koen Geens (CD&V), Maggie De Block (Open VLD), Daniel Bacquelaine (MR), Marie-Christine Marghem (MR), Sophie Wilmès (MR), François Bellot (MR), Denis Ducarme (MR) en Philippe De Backer (Open VLD).

Omdat N-VA vanwege de heisa rond het Migratiepact uit de regering gestapt is, zijn er geen staatssecretarissen meer in deze federale regering. Theo Francken was dat bijvoorbeeld voor Asiel en Migratie, maar zijn bevoegdheden zijn zoals bekend naar Maggie De Block gegaan. Als staatssecretaris verdiende hij ongeveer 10.000 euro netto per maand.

De Kamervoorzitter, nog tot zondag Siegfried Bracke (N-VA), verdient sinds oktober 2017 één symbolische euro meer dan premier Charles Michel om zijn onafhankelijkheid te benadrukken. Die verandering was wel een financiële slag voor de voorzitter, want daardoor kromp zijn loon plots met 4.700 euro netto per maand.

Parlementsleden krijgen ongeveer 80.000 euro bruto per jaar. Bij alle bovenstaande bedragen werd geen rekening gehouden met andere mandaten: die werden er niet bijgeteld.

VLAAMSE REGERING

De strijd om minister-president in de Vlaamse regering te worden, wordt behoudens verrassingen een duel tussen Bart De Wever (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V). Wie zondag zegeviert en na ongetwijfeld zware onderhandelingen het postje in de wacht sleept, mag net als huidig minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een bruto vergoeding verwachten van ongeveer 253.000 euro. Dat is meer dan premier Michel.

De viceminister-presidenten – Hilde Crevits (CD&V), Sven Gatz (Open VLD) en Liesbeth Homans (N-VA) – krijgen netto ongeveer 10.500 euro per maand. ‘Gewone’ ministers in de Vlaamse regering, zoals Ben Weyts (N-VA), krijgen jaarlijks ongeveer 10.000 euro netto.

Volgens politiek onderzoekscentrum Crisp zijn de lonen binnen de Waalse en Brusselse regering vergelijkbaar met die van de leden van de Vlaamse regering.

De partijvoorzitters krijgen jaarlijks 146.757 euro bruto.

KONING

Als we dan toch verloningen aan het vergelijken zijn: over naar de koninklijke familie. Daar wordt gewerkt met dotaties, die elk jaar opnieuw bepaald worden. Dit jaar krijgt koning Filip 12.267.000 euro en koning Albert 961.000 euro. Prins Laurent moet het stellen met 320.000 euro en zijn zus, prinses Astrid, met 334.000 euro.