Maakte Michel Fourniret nog meer slachtoffers? Mogelijk DNA van vermiste vrouw gevonden in bestelwagen van ‘Monster van de Ardennen’

De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret heeft mogelijk nog meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe gedacht. In de bestelwagen van ‘het Monster van de Ardennen’ werd volgens de Franse krant Le Parisien mogelijk het DNA gevonden van een vrouw die in 1993 verdween.

Momenteel worden acht moorden, allemaal op jonge vrouwen, toegeschreven aan Fourniret. Zijn eerste slachtoffers verdwenen tussen 11 december 1987 en 21 november 1990 en zijn laatste tussen 16 mei 2000 en 5 mei 2001. Maar tussen 1990 en 2000? Niets. Een pauze van tien jaar. En dat hebben de speurders altijd erg vreemd gevonden.

Dat wantrouwen was mogelijk terecht. In de bestelwagen van Fourniret werd een DNA-spoor gevonden dat volgens Le Parisien mogelijk gelinkt kan worden aan een cold case uit 1993. Het gevonden DNA vertoont gelijkenissen met dat van een familielid van Lydia Loge, een 29-jarige vrouw die op 19 december 1993 verdween in het Franse Saint-Christophe-le-Jajolet, zo blijkt uit een genetische analyse uit februari van dit jaar. “Er zijn inderdaad elementen aanwezig om een verband te leggen met de verdwijning van de jonge vrouw en de daden van Fourniret”, zo zegt Hugues de Phily, openbaar aanklager van Argentan. “Maar omdat het om zo’n oud DNA-spoor gaat, zijn we nog geen 100 procent zeker.”

Er zijn ook argumenten die een link met Fourniret lijken uit te sluiten. Ten eerste: volgens de speurders bevond het Monster van de Ardennen zich op het moment van de verdwijning niet in Frankrijk, maar in de Ardennen. En ook de leeftijd van Loge, 29, was “ongewoon” voor Fourniret. Normaal gezien richtte hij zich tot jongere, pre-adolescente vrouwen. “Hij werd aangetrokken door het beeld van de maagdelijke zuiverheid”, aldus psychiater Daniel Zagury. “Al pleegde hij ook misdaden als de kans zich voordeed. De vraag die we moeten stellen: had deze vrouw iets dat Fourniret aantrok?”

De 77-jarige Fourniret kreeg in 2008 levenslang voor de ontvoering, verkrachting en de moord op zeven meisjes en vrouwen, onder wie de Belgische Elisabeth Brichet (12). Later kreeg Fourniret een tweede keer levenslang, voor de moord op Farida Hammiche, de vrouw van een vroegere medegevangene.