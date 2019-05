Korporaal die aan zijde van prins Harry streed in Afghanistan en rol speelde op zijn trouw, is uit leger gezet

Tijdens hun periode in Afghanistan streden prins Harry (achterste rij in het midden) en Frankie O’Leary (achteraan links) zij aan zij. Foto: ISOPIX

Een korporaal aan wiens zijde de Britse prins Harry tijdens zijn tijd in het leger gestreden heeft in Afghanistan, is betrapt op het gebruik van cocaïne en uit het leger gezet. De man speelde ook een rol in het huwelijk van Harry en Meghan Markle. Dat melden bronnen binnen het leger aan The daily mail.

De 32-jarige korporaal Frankie O’Leary testte de voorbije week, net als drie andere soldaten, positief op het gebruik van cocaïne. De regels in het Britse leger laten geen ruimte voor twijfel in dergelijke gevallen: de betrokkenen worden meteen uit hun functie ontheven en moeten het leger verlaten. Dat is niet anders voor O’Leary.

“Hij weet dat hij een grote fout gemaakt heeft en het heeft hem de job waar hij van hield gekost”, zegt een vriend in The daily mail. “Hij heeft het gevoel dat zijn familie, vrienden en regiment in de steek heeft gelaten.” Een bron binnen het leger vindt het een zware straf voor de man. “Zijn hele carrière is voorbij. Er zijn niet veel jobs waar je ontslagen wordt omdat je tijdens je vrije tijd drugs gebruikt hebt.”

Prins Harry

De 32-jarige Brit streed in 2007 aan de zijde van prins Harry in Afghanistan. Hij was er toen radio-operator. Zijn band met de prins bleef behouden, want op diens huwelijk met Meghan Markle maakte O’Leary deel uit van de koninklijke cavalerie die in een stoet koetsen voort trok. Hij reed daarin helemaal vooraan met de koets waarin de tortelduifjes zaten.

Vorig jaar zei de man in een interview nog hoe hecht zijn band met Harry was toen ze samen gestationeerd waren in Windsor. “Hij heeft me geholpen om indruk maken op het meisje dat intussen mijn vrouw is. Toen hij me met haar zag lopen, stopte hij met zijn auto en deed zijn raam omhoog. Ik zie je later, Frank, zei hij, waarna haar mond openviel.”