Voortvluchtige verdachte onderhandelt met politie: “Bij 15.000 likes op Facebook geef ik me aan”

De politie in het Amerikaanse Torrington is met grote haast op zoek naar de voortvluchtige Jose Simms (29). De man wordt gezocht voor zeven aanklachten, en speelt ondertussen een kat-en-muisspel met de politie. Via Facebook bereikte de politie nu toch een akkoord met de man: hij zal zich aangeven zodra zijn opsporingsfoto 15.000 likes heeft.

De politie gaat ervan uit dat Jose Simms (29) zich momenteel in New York bevindt, maar waar precies, weet ze niet. De man wordt gezocht voor zeven verschillende zaken, gaande van inbraak tot het verwonden van een kind, en dus verspreidde de politie een opsporingsbericht.

Niet lang daarna nam de man zelf via Facebook contact op met de politie. De twee partijen kwamen merkwaardig genoeg tot een akkoord: als het opsporingsbericht op Facebook 15.000 likes zou halen, zou de man zich aangeven bij de agenten.

“Eerst wilde hij het bij 20.000 houden”, zegt politieagent Brett Johnson. “Maar we hebben dat aantal naar beneden gekregen. Het wordt moeilijk om dat te halen, maar het is doenbaar.” De man gaf ook mee dat mensen die weten waar Simms is, dat ook gewoon mogen melden.

Volgens Maki Haberfeld, een expert in ethiek binnen de politiediensten, is het gesloten akkoord geen goede zaak. “Het maakt een grap van deze zaak”, zegt ze in The Guardian.

Persbureau AP kon Simms bereiken via Facebook, en de man zei daar het te menen. “Ik wilde hen een beloning geven voor het harde werk dat ze stoppen in de zoektocht naar mij.” De post heeft inmiddels al meer dan 22.000 likes, maar volgens de politie is Simms zich nog niet komen aangeven.