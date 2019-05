Kevin en Michèle De Bruyne geven inkijk in de prachtige tuin van hun Limburgse villa: “Klaar voor de zomer”

Het was een lang maar succesvol seizoen voor Kevin De Bruyne. De Rode Duivel won met Manchester City een historische Engelse ‘quadruple’: titel, FA Cup, League Cup en Community Shield. Momenteel is het uitblazen voor ‘King Kev’ en dat doet hij samen met vrouw Michèle en kroost in Limburg. Daar heeft de middenvelder sinds kort een villa in Bolderberg (Heusden-Zolder). “Klaar voor de zomer”, klinkt het op de Instagramstories van het koppel.