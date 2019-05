Cultdoelman Gabor Kiraly hangt zijn pyjamabroek letterlijk aan de haak: "Ik heb met eer gevochten"

De Hongaarse doelman Gabor Kiraly zet op 43-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière.

Na achttien jaar en liefst 107 interlands kwam er in 2016 al een einde aan het verhaal van de doelman met de grijze pyjamabroek bij de Hongaarse nationale ploeg. Dat betekende ook dat de achtste finale die hij met Hongarije op het EK met zware 0-4 cijfers verloor van de Rode Duivels zijn laatste interland was. “Ik heb alles voor mijn land gegeven, maar mijn lichaam geeft aan dat het tijd is om het wat rustiger aan te doen”, schreef Kiraly toen op zijn website.

Nu zet hij dus ook een punt achter zijn carrière. De doelman was jaren aan de slag in de Premier League en de Bundesliga, maar keerde vorig jaar al terug naar eigen land. Bij Szombathely schreef hij na het eerste in 1993 ook het laatste hoofdstuk in zijn carrière.

"Ik vocht met eer, wilde altijd de top bereiken en paste mezelf altijd aan in functie van de missie", aldus de Hongaar, die in totaal 685 wedstrijden speelde in clubverband. In een video op Instagram hing hij zijn pyjamabroek letterlijk aan de haak.