Een vooruitblik op de voetbaltransfermarkt met een man die er elke dag middenin zit: “Een van hen wordt een geschenk voor Zidane”

Het Europese voetbalseizoen zit er grotendeels op. In onder andere Frankrijk en Italië staat er dit weekend nog een speeldag op het programma. Maar er wordt toch stilaan toegeleefd naar de zomertransfermarkt. We blikken vooruit met La Gazzetta dello Sport-journalist Nicolò Schira.

De Italiaan is een van de transfermannen van de bekende Italiaanse sportkrant. Schira houdt zich bezig met geruchten uit de Serie A, maar kijkt ook naar de rest van Europa. Zo lanceerde hij deze week nog de volgende geruchten:

- Juventus-directeur Fabio Paratici was in Londen om te spreken met Tottenham over trainer Mauricio Pochettino. De muur van de Spurs blijft bestaan, maar zou kunnen afbrokkelen als de Oude Dame ook een speler koopt.

- Napoli heeft een bod van 9,5 miljoen gedaan op Empoli-rechtsback Giovanni Di Lorenzo, maar er is concurrentie van AS Roma.

- Manchester United is enorm geïnteresseerd in Aaron Wan-Bissaka van Crystal Palace. Hij is de eerste keuze van Ole Gunnar Solskjaer op rechtsback.

- Napoli heeft een bod van 110 miljoen van Manchester United voor Kalidou Koulibaly afgewezen.

- Arsenal is geïnteresseerd in Roma-verdediger Kostas Manalos. Die heeft een afkoopclausule van 36 miljoen in zijn contract.

Paul Pogba. Foto: Action Images via Reuters

Real en Barça

Schira is dus uitstekend geplaatst om vooruit te blikken op de aanstormende mercato, zoals dat zo mooi heet in Italië. Allereerst: wie gaan de spilfiguren zijn deze zomer?

“Real Madrid en Barcelona zijn de clubs die de grootste transfers gaan doen”, aldus de Gazzetta-journalist. “Eden Hazard en Luka Jovic gaan tekenen in Madrid, terwijl Barça dicht staat bij de komst van Matthijs de Ligt en Antoine Griezmann na Frenkie de Jong. In Madrid wil voorzitter Florentino Perez een middenvelder van wereldklasse halen zoals Paul Pogba, Christian Eriksen en N’Golo Kanté. Een van hen moet als geschenk voor Zinédine Zidane dienen.”

Welke grote namen ziet hij verhuizen? “Deze zomer zal het vooral draaien om spitsen/aanvallers”, denkt Schira. “Je heb Mauro Icardi en Juventus. Dan is er Romelu Lukaku en Inter, Edinson Cavani en Atlético Madrid, Antoine Griezmann en Barcelona, en Joao Felix en Manchester United. De kans dat deze deals doorgaan, is bestaande. En dan hebben we het nog niet over Bayern, dat Arjen Robben en Franck Ribéry moet vervangen. Zij gaan heel actief zijn.”

Maximiliano Gomez. Foto: AFP

Onder de radar

Welke transfers zullen niet meteen opvallen, maar wel een grote impact hebben? “De volgende transfers zijn niet rond of dicht bij afronding op dit moment. Maar er lopen gesprekken.

Serie A: Giovanni Di Lorenzo (Empoli) en Jordan Veretout (Fiorentina) naar Napoli

Premier League: Maximiliano Gomez (Celta Vigo) naar West Ham

Ligue 1: Joao Mario (Inter) naar AS Monaco

Bundesliga: Daley Sinkgraven (Ajax) naar Bayer Leverkusen

La Liga: Jony Rodriguez (Alaves) naar Valencia.”