Onze man gaat mee langs de deuren met politici: “Ah maar ik ken u. Staat gij toch weer op de lijst?”

Geert Bourgeois, eenzaam flyerend op de Meir. Hij probeert krampachtig enkele kiezers een foldertje in de handen te duwen. “Goeiedag, mijnheer. Ik ben…” Het klinkt aarzelend. Zeker als hij gewoon genegeerd wordt. Ook zijn totebag met het opschrift ‘Fan of Flanders’ straalt niet uit dat hij staat te popelen om naar Europa te trekken. Wie eraan zou twijfelen: voor de founding father van N-VA is de campagne de minst leuke tijd in de politiek. Nog twee dagen en dan is het voorbij. Eindelijk.