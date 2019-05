“Ongepast, gelet op de actualiteit”: Schooldirectie verbiedt verkleedpartij na outing van Sam Bettens

De directie van het Heilig-Grafinstituut in Bilzen heeft een verkleeddag waarop jongens als meisje, en meisjes als jongen naar school komen, onverwacht verboden. Aanleiding is klaarblijkelijk de beslissing van Sarah Bettens om voortaan als Sam Bettens door het leven te gaan. “Gelet op de actualiteit mag dit thema in geen geval op een carnavaleske manier worden gebracht”, klinkt het bij de directie. De leerlingen voelen zich betutteld.