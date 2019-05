200 gasten uit Hilton geëvacueerd door brand

Sint-Gillis - De gasten van het Hilton Garden Inn Hotel in de Berckmansstraat moesten donderdagavond het hotel uit door een brand. Die was rond 21.45 uur uitgebroken in een kamer op de derde verdieping.

Op dat moment zat het hele hotel volgeboekt, goed voor zo’n tweehonderd gasten. Bij aankomst van de brandweer waren al die gasten gelukkig al geëvacueerd. Het vuur zelf was na zo’n twintig minuutjes onder controle. Tijdens de evacuatie viel wel één lichtgewonde, maar dat had op zich niets te maken met de brand of de rook. De brandweer moest wel nog een tijdje de gangen en kamers ventileren. Rond 22.45 uur mochten alle gasten opnieuw naar binnen. Enkel de bewuste kamer is voorlopig onbewoonbaar. Over de oorzaak van de brand kon de brandweer nog geen uitsluitsel geven.