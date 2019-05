Disneyland licht tipje van de sluier fameuze uitbreidingsplannen

Disneyland Parijs heeft meer details bekendgemaakt over de uitbreiding van het park. Sinds de aankondiging, die al dateert van 18 februari vorig jaar, bleef het stil.

De vicepresident van Walt Disney Imagineering, David Wilson, gaf de eerste officiële details van de uitbreiding van de Walt Disney Studios in een interview met het dagblad Le Parisien.

Het park wordt de komende jaren uitgebreid met themagebieden rond Marvel, Frozen en Star Wars. In het hart van het park wordt een meer aangelegd van drie hectare. Een meer met promenades, restaurants, aangelegde tuinen en vergezichten. Het moet een beeldbepalend icoon worden en een entertainmentlocatie met een kijkgebied van 360 graden. Er komen watershows overdag maar ook ’s avonds.

“Normaal zie je het thema van een attractie als je de attractie betreedt. Bij de drie nieuwe zones in de Walt Disney Studios ga je telkens een volledig nieuwe wereld betreden. Zo ga je van het eerste moment ondergedompeld worden in de werelden van Marvel, Star Wars of Frozen.

De plannen voor de Marvel-wereld zijn het meest gevorderd. “We kunnen nog niet alles verklappen, om de verrassing te bewaren”, zegt David Wilson. “Het gebied gaat dienen als Europese hoofdkwartier van de Avengers, het wordt een driedimensionale wereld waarin de bekende Marvel-personages leven en werken; de bezoekers zullen hun favoriete helden hier dagelijks kunnen ontmoeten.”

Voor de wereld van Frozen wordt het koninkrijk van Arendelle nagebouwd met een berg van 40 meter hoog. De drie zones zullen af zijn tegen 2025.

