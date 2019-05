EU-burgers geweigerd in Britse kiesbureaus, positie May blijft onduidelijk

De stemming verliep gisteren niet zonder slag of stoot. Zo werden verschillende EU-burgers geweigerd aan de stembus. Eén man kreeg te horen dat hij maar in zijn eigen land moest gaan stemmen. De niet-Britten zeggen dat ze zo het zwijgen worden opgelegd. Deze verkiezingen zijn de eerste waarin niet-Britten ook mochten stemmen. Een Britse advocate, gespecialiseerd in Europees recht, zegt dat de regering aangeklaagd kan worden want dat meerdere Europese verdragen zo geschonden zijn.

De Britten moesten gisteren tegen wil en dank ook naar de stembusgang om te stemmen voor een parlement waar ze niet meer in willen zetelen. De Britten maken aanspraak op 5 zetels. Volgens de voorspellingen zal de nieuwe Brexit partij onder leiding van Nigel Farrage, de verkiezingen winnen met drie zetels. Labour en de Conservatives zouden er elk één binnen halen. De resultaten worden zondag pas bekendgemaakt. Ondertussen raakt zittend premier Theresa May meer en meer onder druk om ontslag te nemen. Ze zal vandaag samenzitten met de voorzitter van de Conservatieven, Sir Graham Brady, om haar toekomst te bespreken.

