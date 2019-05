Nederland kiest voor Europa

Nederland trok woensdag, samen met het Verenigd Koninkrijk, als eerste land naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Op de officiële resultaten is het wachten tot zondag 23 uur, wanneer ook de rest van Europa heeft gestemd. Maar als we exitpolls mogen geloven, zijn niet de eurosceptici van het Forum voor Democratie de grote winnaars, maar wel de drie klassieke partijen. Zelfs al houdt men bij de exitpolls nog rekening met een foutenmarge van één zetel. Opvallend: de opkomst voor de verkiezingen lag met 41,2 procent zo’n vier procent hoger dan de vorige keer.

Vooral voor de Partij van de Arbeid is de verkiezing een triomf geworden. De socialisten stijgen volgens de exitpolls van drie naar vijf zetels. Ze danken dat succes vooral aan de populariteit van kopman Frans Timmermans, die als zogenaamde Spitzenkandidaat hoopt voorzitter van de Europese Commissie te worden. Of dat lukt, zal zondag moeten blijken: pas dan weten we of de sociaaldemocraten de grootste fractie in het Europees Parlement worden. Nederland mag 26 zetels innemen in het Europees Parlement, België heeft 21 vertegenwoordigers.

Timmermans-effect

Veel tijd om te genieten van de verkiezingsoverwinning had Frans Timmermans niet. Hij ging donderdagmorgen vroeg al stemmen en vertrok meteen daarna naar Spanje. Vandaag zit hij in Italië om campagne te voeren, morgen doet hij Oostenrijk aan. Timmermans verwacht dat de verkiezingen een nek-aan-nekrace tussen conservatieven en sociaaldemocraten worden, dus telt iedere stem. “Ik wil president van de Europese Commissie worden en heb geen plan B”, verklaarde hij donderdagmorgen. Timmermans reageerde later op de avond tevreden en hoopte dat dit resultaat ook elders in Europa doorgetrokken zal worden.

Volgens de Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond profiteert PvdA van het ‘Timmermans-effect’. Hij vermoedt dat 1 op 5 stemmers die in maart, bij de provinciale Statenverkiezing, nog GroenLinks stemde, nu voor de PvdA kiest. Ook 14 procent van de Nederlanders die voor het links-liberale D66 koos, zou nu voor de Partij van de Arbeid zijn gegaan. Ook bij SP en 50Plus wist Timmermans kiezers weg te snoepen.

Debat Baudet-Rutte

Zowat iedereen had verwacht dat de Europese verkiezingen in Nederland zouden uitdraaien op een strijd tussen de FvD van Baudet en de VVD van premier Mark Rutte. Dat beeld werd nog versterkt door een rechtstreeks televisiedebat tussen de twee, op woensdagavond. Rutte verweet Baudet daarin meermaals de Russen achterna te lopen. Het debat ontaardde en Baudet noemde Herman Van Rompuy en Jean-Claude Juncker “Europese machtswellustelingen” en vergeleek hen met Hitler en Napoleon. Het gekste moment van het debat kwam er toen Baudet van Rutte wou weten wanneer hij voor het laatst gehuild had, alsof hij wou insinueren dat robot Rutte geen emoties heeft. Toen de premier antwoordde dat hij gehuild had bij de dood van zijn vader, zijn broer en recent het overlijden van zijn zus, werd het wat ongemakkelijk.

Lijsttrekker bij FvD is oude bekende Derk Jan Eppink. De oud-journalist van onder meer De Standaard zetelde eerder al tussen 2009 en 2014 in het Europees Parlement voor Lijst Dedecker en keert nu terug naar Brussel voor de FvD. Tussendoor werkte hij vier jaar lang voor de liberale VVD van Mark Rutte. Eppink riep zijn partij donderdagavond wel uit tot winnaar van de verkiezingen, aangezien ze uit het niets drie zetels haalden. Die halen ze bij de PVV van Geert Wilders, dat van vier zetels terugvalt op één stuk.