Moslim-minderheid houdt zich schrap na overwinning rechtse Modi

195 miljoen Indische moslims wachten bang af wat deze tweede termijn betekent voor hen. Premier Narendra Modi (BJP) werd herverkozen op een platform dat heel erg hamert op de hindoe-identiteit en in één trek ook anti-moslim is. Het leek er eerst niet op dat de partij, na vijf jaar besturen zonder veel resultaat, nog zoveel stemmen zou halen. Een zelfmoordaanslag in conflictgebied Kashmir, waar 44 militairen om het leven kwamen, zorgde voor onverslaanbare verkiezingsslogans.

De PJB kwam in 2014 echt aan de macht maar bestaat al sinds de jaren 30. Een extreemrechtse partij waar zelfs partijleden richting Duitsland en Italië reisden om het fascisme te bestuderen. Nadat een radicale hindoe Mahadma Ghandi doodschoot, werd de partij verboden maar in de jaren 60 en 70 maakte ze een stille opmars. Hun leider: Modi. Een man die vanuit de laagste kaste wist op te klimmen. Zijn vader had een theestalletje, Modi en zijn broer liepen de benen vanonder hun lijf om de thee aan de man te brengen. Dankzij zijn intelligentie kon hij naar de universiteit en werkte hij zich op binnen de partij, hij wordt uiteindelijk districtshoofd van Gujarat.

Wanneer in 2002 een trein met Hindoes wordt aangevallen door moslims, groeide er in heel het land een afkeer voor moslims, er ontstaan lynchpartijen waar moslims worden doodgeslagen op klaarlichte dag. Modi stond er bij en keer er naar. Hij kreeg veel kritiek op zijn beleid. Tegelijk bracht hij als hoofd van Gujarat ook welvaart, bedrijven floreerden, er waren extra jobs en mensen hun leven waren drastisch verbeterd. Hij presenteert zich in 2014 als de man die dat kan voor heel India.

Met de verkiezing in 2014 wordt de traditionele Congress-partij bijna volledig van de kaart geveegd. De partij was 75 jaar aan de macht en had een elitaire en corrupte reputatie gekregen. Een voorvechter voor de Hindoe-identiteit en een man die jobs zou creëren, kan India wel overtuigen. Ook bedrijfsleiders en intellectuelen die de gewelddadige gedachtegang van Modi kennen, stemmen oogluikend toch voor hem. De overwinning van de PJB wordt gezien als de grootste omwenteling sinds de Indische onafhankelijkheid.

Opnieuw worden moslims beschuldigd van misdaden en in de straten aangevallen en doodgeslagen, terwijl omstaanders de gruwel filmen met hun gsm’s. Er komt opnieuw geen reactie van de eerste minister.

De beloftes die Modi had gedaan naar aanleiding van de verkiezingen zijn in 2019 maar weinig ingevuld. Er zijn meer wc’s gebouwd maar een foutje met geldbriefjes heeft de bevolking maanden zonder inkomsten gezet, waardoor de economie zelfs achteruitgegaan is. Het zag er dus niet naar uit dat Modi zijn overwinning zou herhalen. Maar dat deed hij donderdag wel, mede dankzij de aanslag van een moslimterrorist op een bus militairen.