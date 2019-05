Wat als… Rembrandt nog leefde?

Dan was hij vast een hipster geweest. Dat denken ze alleszins bij Madame Tussauds in Amsterdam. Met een knot in zijn haar, een gebloemd bloesje, een grote zwarte bril en een tatoeage op zijn hand van zijn grote liefde Saskia moet hij passen in het moderne Amsterdam van nu. Het wassen beeld werd gemaakt ter ere van het Rembrandtjaar, dat een hulde brengt aan de schilder 350 jaar na zijn dood. Nergens ter wereld zijn er zoveel werken van Rembrandt als in het Rijksmuseum. In 2019 is hun volledige collectie Rembrandts voor het eerst tegelijkertijd te zien: maar liefst 22 schilderijen, 60 tekeningen en 300 prenten.

De hipster Rembrandt moet het Madame Tussauds-museum aansluiting geven op de andere festiviteiten in de stad. De hippe Rembrandt komt naast de oude traditionele versie te staan en zal tot eind augustus te bezichtigen zijn. (nba)