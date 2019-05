Victor Osimhen was het jongetje dat naast een vuilnisbelt werd geboren en is nu de man van 15 miljoen: wie maakt Charleroi rijk?

Als er zondag wordt geflitst op de Bosuil, dan hangt Victor Osimhen (20) eraan. De spits van Charleroi scoorde woensdag tegen KV Kortrijk met een vluchtschot van 139 km per uur en kan straks in de PO-finale ook Antwerp van ­Europees voetbal beroven. De Karolo’s betalen deze virtuele ­flitsboetes met plezier, want straks verkopen ze hun ­Niger­iaanse spits toch voor 15 miljoen euro. Hij wordt de duurste Charleroi-speler ooit.