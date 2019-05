Antonio Conte dicht bij Inter? Dat betekent een extra optie voor Romelu Lukaku

Volgens Italiaanse media bestaat er nog maar weinig twijfel dat Antonio Conte de nieuwe trainer wordt van Inter. De komst van de 49-jarige Italiaan, die vorige zomer bij Chelsea vertrok, kan ook consequenties hebben voor ­Romelu Lukaku.

De Gazzetta dello Sport berichtte gisteren opnieuw dat hij een target van Inter is en dat is ook logisch. Conte is immers fan van de 26-jarige Rode Duivel en probeerde hem al tweemaal ­(tevergeefs) binnen te halen: in 2013 als trainer van Juventus en in 2017 als trainer van Chelsea. Van Lukaku zelf weten we dan weer dat hij ooit in de Serie A wil spelen. Niet voor niks ging hij eind vorig jaar in zee met de Italiaanse manager Federico Pastorello. Die is goed thuis bij Inter, waar hij al drie topspelers heeft lopen, én werkt samen met Conte: zaken die een transfer naar de Milanese club kunnen vergemakkelijken.

Feit is wel dat Inter eerst spelers moet verkopen vooraleer het zelf kan investeren, vooral Icardi moet eerst grof geld opbrengen. Bovendien kreeg Lukaku enkele weken geleden van Manchester United-manager Ole Solskjaer te horen dat hij hem aan boord wil houden. United betaalde destijds 85 miljoen voor de spits en zal hem niet zomaar laten gaan.