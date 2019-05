Borussia Mönchengladbach gaat na Thorgan Hazard opnieuw de Belgische toer op: Benito Raman en Leandro Trossard in het vizier

Nu Borussia Mönchengladbach Thorgan Hazard heeft verkocht aan Borussia Dortmund, speurt het naar een vervanger. Op het lijstje staan twee Belgen.

De eerste is Benito Raman (24) die bij Fortuna Dusseldorf goed was voor 10 goals en 4 assists. Er zijn echter nog Duitse en Engelse ploegen die Raman volgen.

De tweede is Leandro Trossard van RC Genk. Het goudhaantje van de Belgische kampioen is evenwel ook in beeld bij Wolfsburg en Arsenal en moet meer dan 15 miljoen kosten. Gladbach eindigde vijfde in de Bundesliga.