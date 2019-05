Chef voetbal Ludo Vandewalle hoopt dat alle partijen nu ter zake komen in Operatie Propere Handen: “Het heeft lang genoeg geduurd”

Nu de klacht van KV Mechelen door de rechter in kort geding is verworpen, hopen we dat het eindelijk over de grond van de zaak kan gaan. De burgerlijk rechtbank deed zijn werk. Dan rest ons de vragen: heeft KV Mechelen gepoogd de wedstrijd tegen Waasland-Beveren te vervalsen? Heeft Waasland-Beveren meegewerkt en/of verzaakt aan zijn meldingsplicht tegenover de bond? De antwoorden daarop zijn de enige die ons nog mogen interesseren.