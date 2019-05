Videoanalist die ook werkt voor de Rode Duivels moet weg door de komst van Vincent Kompany bij Anderlecht

De technische staf van Anderlecht dunt uit. Na assistent Arno van Zwam, vertrekt ook ­videoanalist ­Mousa El Habchi bij paars-wit. Op Facebook bedankte El ­Habchi zijn collega’s en gaf hij ook een reden aan voor zijn afscheid. “Vincent Kompany brengt zijn eigen mensen mee uit Engeland”, klonk het.

Mousa El Habchi, ondertussen nog steeds gewaardeerd video-analist van bondscoach Roberto Martinez, gaat op zoek naar een andere club die te combineren valt met de Rode Duivels. Hij schermt met aanbiedingen van twee grote Belgische clubs. Die andere ­videoanalist, Rudy Fort, – die overkwam van KV Oostende – trekt naar de scouting.

Felicitaties van Bolasie

De volgende dagen moet ook blijken of ­Karim Belhocine nog toekomst heeft bij ­Anderlecht. Hij heeft nog één jaar contract en mag blijven in een rol in de schaduw, maar als Belhocine zelf opstapt moet Anderlecht hem geen ontslagvergoeding betalen.

Anderlecht-manager Michael Verschueren liet de deur open voor een langer verblijf van Yannick Bolasie (29) bij paars-wit, maar die kans is erg klein. Ook de komst van Kompany zal hem normaal niet in Anderlecht kunnen houden, maar Bolasie juicht de comeback van de Rode Duivel wel toe. “Het is een goeie stap voor de club, maar het zal enorm intens zijn. Of Kompany de rol van speler-coach zal aankunnen? Ja, het spel in België is trager. Het gaat minder over en weer dan in Engeland.”