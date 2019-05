Pots en co verdwijnen uit busje: volgend seizoen alleen nog actieve scheidsrechters als VAR

Vanaf volgend seizoen zullen enkel actieve scheidsrechters uit het betaald voetbal als videoref werken. Dat werd donderdag op een vergadering meegedeeld aan de huidige VAR's en de A-VARs. Refs Pots, Colemont, Delacour, Virant, Bellon en hun assistenten verdwijnen dus uit het busje.

De nieuwe beslissing volgt na het adviesrapport dat David Elleray en Bertrand Layec opstelden voor de arbitrage. België was vooralsnog het enige land dat met ex-scheidsrechters als videoref werkte. Dat deed het al sinds de offline-testen in het seizoen 2016-2017. Sinds begin dit seizoen namen ook de semiprofessionele scheidsrechters plaats in het busje.

Nu werd dus beslist om de VAR-equipe vanaf volgend seizoen alleen nog maar uit actieve refs en assistenten uit het betaald voetbal te laten bestaan. De operators mogen wel blijven, zij zijn degene die de software besturen. Tim Pots, Laurent Colemont, Christophe Delacour, Kristof Virant, Kris Bellon en hun assistenten zullen dus vanaf volgend seizoen niet meer te zien zijn in het busje. Zij worden vervangen door refs uit het betaald voetbal. Van de huidige videorefs verdwijnen er zo tien.

Dure opleiding

Misschien een belangrijke kanttekening: daarmee gaat toch een pak ervaring en opleidingsuren verloren. De meeste VAR's waren al langer dan een seizoen bezig en verzorgden elke week een wedstrijd. Daardoor hebben sommigen dit seizoen alleen al vijftig matchen op de teller. Een VAR-team opleiden kost maar liefst 25.000 euro, vijf teams maakt de stevige som van 125.000 euro. De clubs betalen via de Pro League mee aan die opleiding.

Door alleen maar met actieve refs uit het betaald voetbal als VAR en A-VAR te werken volgt nu ook België in lijn met andere landen de richtlijn van IFAB (beslissingsorgaan, nvdr.). Het Referee Department hoopt wel dat sommigen van de VAR's die wegvallen zich beschikbaar houden, voor het geval de opleiding van de actieve refs als videoref niet op tijd is afgerond. Of ze daartoe bereid zullen zijn, is twijfelachtig. En dan zal er (betalende) hulp vanuit het buitenland moeten ingeschakeld worden.