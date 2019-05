Zacht weer met kans op enkele buien

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met in het westen meer zon. Elders kunnen er enkele buien tot ontwikkeling komen, meldt het KMI. Het wordt zacht met maxima tussen 17 en 19 graden in de Ardennen en aan zee en tussen 20 en 22 graden elders.

Zaterdag is het gedeeltelijk bewolkt. ‘s Namiddags kunnen een paar geïsoleerde buien tot ontwikkeling komen, vooral in het westen van het land. De maxima liggen tussen 14 graden op de Ardense hoogten en 19 graden in de meeste andere streken. De wind waait zwak uit zuidwest of uit veranderlijke richting. ‘s Namiddags draait de wind naar west tot noordwest en wordt hij soms matig.

Zondagochtend krijgen we wat opklaringen, maar in de namiddag neemt de bewolking toe. ‘s Avonds stijgt de kans op regen of buien aan zee en in de loop van de nacht verplaatst deze neerslagzone zich van west naar oost over het land. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden.

Maandag krijgen we overwegend droog weer met vooral in het westen en het centrum opklaringen. Een plaatselijk buitje blijft wel mogelijk. Het wordt wat koeler met nog maxima tot 18 graden.