Vrouw van 102 verdacht van moord op buurvrouw (92) in rusthuis

Een vrouw van 102 wordt ervan verdacht haar buurvrouw van 92 in een rusthuis in het Franse Chezy-sur-Marne gedood te hebben. Ze ondergaat psychologische tests om te bepalen of ze toerekeningsvatbaar is.

Het slachtoffer werd zaterdagavond dood aangetroffen in haar kamer in het rusthuis in Chezy-sur-Marne, in het noordoosten van Frankrijk. Het gezicht van de vrouw van 92 was opgezwollen. Volgens de autopsie is ze gestikt door wurging en slagen op het hoofd, aldus openbaar aanklager Frederic Trinh.

“De bewoner van de kamer ernaast, 102 jaar oud, was erg onrustig en vertelde iemand van het medisch personeel dat ze iemand vermoord had”, voegt Trihn er nog aan toe.

Door haar verstrooidheid en onrust werd de vrouw overgebracht naar de psychiatrische eenheid om onderzocht te worden. Er is een onderzoek geopend naar vrijwillige doodslag tegen een kwetsbaar persoon. De vrouw kon nog niet ondervraagd worden, het onderzoek blijft lopen tot dat kan gebeuren. Uit de psychologische tests moet blijken of ze in aanmerking komt voor een strafsanctie of ze ontoerekeningsvatbaar is.

