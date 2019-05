Vandaag laatste klimaatbetoging: minder jongeren verwacht voor 20ste protestactie

In Brussel vindt vandaag, twee dagen voor de verkiezingen, de tweede wereldwijde klimaatstaking of “global strike for future” plaats. Het wordt het voorlopige orgelpunt van een voorjaar waarbij jongeren elke week op straat kwamen om een sociaal rechtvaardig, bindend en ambitieus klimaatbeleid te eisen. Om zoveel inzet en engagement te vieren, wordt de klimaatmars afgesloten met een groot feest “Make Noise for Climate” aan Tour & Taxis.

Naast speeches zijn er optredens van onder meer Absynthe Minded, Alice on the Roof, Tourist LeMC, Slongs en Jaune Toujours. De eerste “global strike for future” van 15 maart bracht zo’n 30.000 manifestanten op de been in de straten van Brussel. Of dat aantal nu opnieuw wordt gehaald, is maar de vraag. Veel scholieren en studenten staan op het punt om aan hun examens te beginnen of zitten er al in.

Organisatoren Kyra Gantois en Anuna De Wever Foto: BELGA

Organisatoren: “Klimaat op politieke agenda gezet”

Kyra Gantois, samen met Anuna De Wever één van de bezielsters achter de reeks klimaatmarsen, blikt moe maar tevreden terug op de voorbije maanden, waarin ze 20 wekelijkse betogingen organiseerden. “We zijn erin geslaagd om klimaat opnieuw op de politieke agenda te plaatsen”, zegt ze. “Iedereen praat erover, bedrijven zijn ermee bezig.” Op politiek vlak heeft er echter maar weinig bewogen. “Het is waar dat binnen de politiek er inderdaad niet echt iets veranderd is.”

Gantois is er dan ook van overtuigd dat de klimaatmars van vrijdag maar een voorlopig einde is. “Vanaf september komen er zeker opnieuw acties. We kunnen nu niet zeggen ‘klaar ermee’. Dat zal niet aan het ritme zijn van één keer per week, wellicht eerder één keer per maand, maar we gaan door.” Hoe die acties er zullen uitzien, daarover wordt de komende maanden volop gebrainstormd.

Op de planning

Medio maart waren er in heel wat steden in de voormiddag lokale acties, waarna de jongeren naar Brussel afzakten voor de “grote” betoging. Die zijn er nu - wellicht met de examenkoorts in het achterhoofd - veel minder. In Antwerpen blazen de lokale afdelingen van Youth for Climate en Students for Climate vrijdag om 10 uur wel verzamelen. Het traject gaat van het Theaterplein in de binnenstad tot aan het Koningin Astridplein, naast het station Antwerpen-Centraal.

In Gent verzamelen de klimaatbetogers van 11.30 tot 13 uur op het plein voor het station Gent-Sint-Pieters. Om vijf voor twaalf is er een fluitconcert onder het motto “Toeterweltoe”. Iedereen wordt gevraagd een fluitje, toeter of ander blaasinstrument mee te brengen.

In Brussel haakt het burgercollectief Filter Café Filtré, dat ijvert voor schone lucht, zijn karretje aan. De burgerbeweging roept alle scholen en instellingen op om ‘s ochtens dansend en met zoveel mogelijk mensen de straat af te sluiten en zo mee het startsein te geven voor de “global strike for future”.

Greta Thunberg Foto: AFP

Wereldwijd

Op ongeveer 1.600 plekken in zo’n 120 landen komen mensen op straat om actie te eisen in de strijd tegen de klimaatcrisis. Drijvende kracht achter de “global strike for future” is Greta Thunberg. De 16-jarige Zweedse klimaatactiviste begon in augustus vorig jaar elke vrijdag voor het parlementsgebouw in Stockholm te staan met haar bord met het opschrift “Skolstrejk för Klimatet” en is intussen uitgegroeid tot de heldin van een generatie klimaatspijbelaars. Thunberg is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede van dit jaar en stond vorige week nog met haar foto op de cover van Time Magazine.

