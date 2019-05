Twee slachtoffers gevonden voor ingang van Antwerps ziekenhuis

Borgerhout - Aan het Erasmusziekenhuis in Borgerhout zijn vannacht omstreeks half één voor de ingang twee slachtoffers aangetroffen. Dat meldt de lokale politie Antwerpen.

Er werden meteen ziekenwagens en opgeroepen omdat het Erasmusziekenhuis zelf geen spoedgevallendienst meer heeft.

“Ondertussen hebben we met verschillende ploegen nazicht gedaan in de omgeving, maar we vonden niemand die betrokken zou kunnen zijn bij de feiten”, meldt de politie. “Het onderzoek naar wat er gebeurd is en in welke context, is volop aan de gang. Het parket zal verder communiceren over deze feiten.”

Foto: bfm