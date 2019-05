“Trump doodt Amerikaanse bierindustrie”

De Amerikaanse bierbrouwers klagen dat het beleid van president Donald Trump de sector tienduizenden banen kost. Volgens een onderzoek van het Beer Institute en de National Beer Wholesalers Association waren bierbrouwers en indirect bij bier betrokken bedrijven in de Verenigde Staten in 2016 nog goed voor 2,23 miljoen banen. Vorig jaar waren dat er 40.000 minder.

Boosdoener zijn de handelsoorlogen van Trump. Door de verhoogde handelstarieven is aluminium duurder geworden, waardoor de kosten van bierblikjes flink zijn gestegen. “Elke brouwer beslist zelf hoe hij die kosten kan absorberen, of het nu gaat om het verhogen van prijzen, het afstoten van werknemers of het uitstellen van innovatie en uitbreiding”, aldus het Beer Institute.

Het verwijt van de sector doet pijn, aangezien Trump zich juist al jaren hard maakt voor extra banen in de VS. Toch is Trumps beleid niet het enige probleem voor de biersector. De totale consumptie van bier, wijn en sterke drank in de VS loopt ook al een paar jaar licht terug. Over de gehele lijn zit de Amerikaanse werkgelegenheid overigens sterk in de lift. De werkloosheid in de VS is momenteel het laagst in bijna vijftig jaar.