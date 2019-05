Klimaatbetoger Kyra Gantois: “Ik heb het recht om naast Anuna in ‘Gert Late Night’ te zitten. Ze moet daar zelf op aandringen”

Nog één keer willen ze knallen, Kyra Gantois en Anuna De Wever van Youth for Climate. Met een voorlopig laatste klimaatmars vrijdag plus afterparty. Tijd voor een gesprek met Kyra Gantois over politici die rond de pot draaien, haar plannen en de jeugdige arrogantie van Anuna. “Mensen denken nu vaak dat ik minder doe dan zij, maar dat is niet zo.”