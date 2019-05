Union heeft zich versterkt met de Deense belofte-international Jonas Bager. Dat heeft de club uit de Proximus League laten weten.

De 22-jarige verdediger komt over van Randers in zijn thuisland, waar hij actief was sinds 2015. De Deen ondertekent in Sint-Gillis een contract voor drie jaar met optie op een vierde. Hij is Deens international bij de U21.