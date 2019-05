Nieuw leertraject stoomt jonge talenten klaar voor bouwsector

Bouwbedrijf DCA uit Beerse en de Turnhoutse scholen HT²O en PT²O hebben afgelopen week een charter ondertekend voor een vernieuwend onderwijsproject. Vijftig leerlingen krijgen vanaf volgend schooljaar de kans om kennis te maken met de bouwsector via stages, duaal leren, werfbezoeken en jobdagen.

De bouwsector roept om nieuw talent. Uit recente cijfers van de VDAB blijkt dat maar liefst 42% van de vacatures in de bouwsector op zoek zijn naar laaggeschoolden, 32% zijn geschikt voor middengeschoolden en 26% van de vacatures vragen specifiek naar hooggeschoolden. Dat het tekort aan arbeidskrachten groot is, weten ze in de bouwsector al langer. Nu trekken ook de STEM- en technologische scholen mee aan de kar.

Op 1 september 2019 start het vernieuwend onderwijsproject dat uitgaat van het Katholiek Onderwijs regio Turnhout (KOBArT). De technische school PT²O - de vernieuwde VTST - en de nieuwe STEM-school HT²O gaan hiervoor een unieke samenwerking aan met DCA, een van de belangrijkste bouwbedrijven in de Kempen en pionier in het duaal leren.

Bedoeling is de jongeren voor te bereiden op technologische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen, kortweg STEM-opleidingen, in het hoger onderwijs. HT²O en PT²O willen zo de stijgende vraag van bouwbedrijven naar technologische en wetenschappelijke profielen in de regio Turnhout beantwoorden.

