Vijftigtal politiemensen voert stil protest voor aanvang proces over rellen Meulenberg

Hasselt / Houthalen-Helchteren - In de Hasseltse correctionele rechtbank vindt vrijdag het proces plaats van twee vermeende stenengooiers, die betrokken waren bij de zware rellen van oktober 2013 in de Houthalense wijk Meulenberg.

Een van de twee beklaagden, een 43-jarige man uit Houthalen, is persoonlijk aanwezig met zijn raadsman. De andere beklaagde wordt vertegenwoordigd door zijn raadsman Jan Swennen. Een vijftigtal politiemensen hield aan het Hasseltse gerechtshof een stille actie om steun te betuigen aan collega Mario Ghijs uit Lummen, die na geraakt te zijn door een steen zwaargewond raakte bij een crash met zijn combi.

Hij liep een verbrijzelde schedel op en verkeerde een tijdje in levensgevaar. Hij is voor negentig procent invalide. De hele toestand in de wijk Meulenberg escaleerde die vrijdagavond nadat een bevel tot gevangenneming bij een Houthalense familie niet zo vlekkeloos verliep. Aan het beruchte café Saz troepte een bende jongeren samen, die de tientallen politiemensen met stenen bekogelden.