Niet-Britten kunnen niet stemmen bij Europese verkiezingen: “Ga maar in je eigen land stemmen”

Veel niet-Britse burgers konden donderdag niet stemmen bij de Europese verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Veel Europeanen kregen daar plots te horen dat ze extra formulieren nodig hadden, maar daarvan was niemand op de hoogte. De verontwaardiging op sociale media is groot, de hashtag #DeniedMyVote (vrij vertaald: “Mijn stem afgepakt”) is trending op Twitter.

Burgers van Europese lidstaten die in een ander EU-land wonen, mogen wettelijk in dat land stemmen bij de Europese verkiezingen. In het Verenigd Koninkrijk, waar donderdag al werd gestemd, liep dat echter niet van een leien dakje voor honderden Europeanen, die werden geweigerd aan de stembus.

Zo kreeg één man te horen dat hij maar in zijn eigen land moest gaan stemmen. Sommige kiezers staan helemaal niet op de lijst van geregistreerde kiezers, hoewel ze zich naar eigen zeggen wel ruim op tijd hebben aangemeld. Anderen zagen dan weer hun naam op de lijst staan, maar die zou doorgestreept zijn.

De niet-Britten zeggen dat ze zo het zwijgen worden opgelegd. Een Britse advocate, gespecialiseerd in Europees recht, zegt dat de regering aangeklaagd kan worden want dat meerdere Europese verdragen zo geschonden zijn.

Well my positivity this morning has not survived reading the multitudinous awful stories of EU citizens being deprived of their democratic rights today, one of them my own mother. #DeniedMyVote #EP2019 — Chris Kendall ???? (@ottocrat) 23 mei 2019

As an overseas voter, my electoral authority (my last UK address) is Canterbury.

I never received any voting papers - despite registering last September.

Am I the only Canterbury voter to have been #DeniedMyVote ? pic.twitter.com/BoZgM81f84 — Phil Waring #FBPE #RevokeA50 ?????????????????? (@Waringphilip) 23 mei 2019