Studente (21) sterft tijdens het nemen van foto’s op “idyllisch plekje” bij het strand

Een 21-jarige Amerikaanse studente is zondag om het leven gekomen tijdens een uitstapje naar de kust van de staat Oregon. Michelle Casey wilde enkele foto’s nemen op een “idyllische plekje”, maar gleed weg en kwam 30 meter lager tegen een boom terecht. Reddingswerkers gingen aan de slag met touwen om de jonge vrouw uit het ravijn te halen en brachten haar met een helikopter naar het ziekenhuis. Dat was echter tevergeefs: dokters konden haar niet meer redden. “Een erg lieve, vriendelijke vrouw”, aldus haar vriend die er het hart van in is. “Het is moeilijk om te aanvaarden dat ze ons moest verlaten.”