Omstreden themapark waarin je dood van prinses Diana in 3D kan herbeleven krijgt forse kritiek: “Smakeloos”

Een Amerikaans themapark ligt onder vuur. National Enquirer Live!, is de naam van het vrijdag geopende park, en alles erin draait rond de dood. Vooral de attractie waarin bezoekers de tragische dood van de Britse prinses Diana in een tunnel in Parijs kunnen herbeleven, veroorzaakt opschudding. “Smakeloos”, zeggen critici. “Maar je ziet geen bloed”, sust de eigenaar.

Het nieuwe indoor themapark National Enquirer Live! opent vrijdagmiddag in Pigeon Forge, Tennessee, aan de voet van de Smoky Mountains. Volgens het persbericht gunt het bezoekers een unieke kijk in de verhalen achter de verhalen die de tabloid National Enquirer de voorbije decennia gebracht heeft.

Aan de hand van foto’s en 3D-animaties kunnen mensen er allerlei moorden en meer dan honderd andere nieuwsfeiten herbeleven. Zo is er bijvoorbeeld een attractie die draait rond de dood van Elvis Presley, waarin de foto te zien is van de man terwijl hij in zijn doodskist ligt.

Diana

De attractie die het meest stof doet opwaaien, draait rond de crash waarin de Britse prinses Diana op 31 augustus 1997 het leven liet. Aan de hand van 3D-animatie werd een bovenaanzicht van Parijs gecreëerd. “Driedimensionaal”, zegt de man achter het park, Robin Turner, fier in The daily beast. “Je ziet de gebouwen en de straten. Je ziet hoe Diana het Ritz-hotel verlaat en hoe de paparazzi achter haar aan rijden. Je ziet de flits die de bestuurder vermoedelijk verblind heeft, en de crash zelf.”

Op sociale media en in kranten wordt de attractie als “smakeloos” afgeschilderd, maar Turner benadrukt dat er goed over nagedacht is. “Bezoekers zullen niet geconfronteerd worden met foto’s van het lichaam van Diana op de achterbank van de gecrashte auto. Er is geen bloed te zien. Niets van dat alles. Je ziet de crash aan de hand van geprojecteerde computeranimatie.”

Geen klachten

De aanwezigen zullen gevraagd worden naar wat volgens hen de oorzaak van de crash was, en wie verantwoordelijk was. “Klachten van Buckingham Palace hebben we niet gekregen. Dit is niet wansmakelijk. We tonen gewoon wat er gebeurd is. Voor mensen die nooit in Parijs geweest zijn, tonen we de afstanden, de tunnel en zo meer. Allemaal heel professioneel.”

Turner hoopt naar eigen zeggen dat de zonen van Diana, prins William en prins Harry, de attractie goedkeuren. “Ik weet dat het heel gevoelig ligt bij hen. Maar we tonen eigenlijk niets nieuws. En alles wordt op een positieve manier gebracht.”