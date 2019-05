Theresa May stapt op als Britse premier op 7 juni. Dat heeft ze zonet aangekondigd. “In een democratie heb je de plicht om te doen wat de mensen willen. En dat heb ik echt geprobeerd. Jammer genoeg is het mij na drie pogingen niet gelukt om tot een akkoord te komen over de Brexit”, zei ze. “En ik hoop dat een volgende eerste minister daar wel in slaagt.”