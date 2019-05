Experts over burenruzies: “De kleinste prul kan er na jaren voor zorgen dat de bom ontploft”

Vrederechters in ons land behandelen zo’n 40.000 dossiers per jaar en zien soms mensen tot in de rechtbank ruzie maken. Over een blaffende hond, overhangende takken, spelende kinderen die te veel lawaai maken, pompoenplanten die door de afsluiting groeien of… over een buurman die te veel rommel heeft in zijn tuin zoals bij het fatale incident in Lichtaart. “Eens praten met elkaar zou veel oplossen. Maar sommige mensen zijn ook echt onredelijk.”