Onbekende dringt binnen in woning om te poetsen, maar slaat één kamer over: “Teleurstellend”

Er wachtte een Amerikaanse man een verrassing toen hij op een dag zijn woning binnenkwam en hij de sterke chemische geur van poetsmiddelen rook. Hij merkte al snel dat er iemand zijn woning was binnengedrongen en bijna alle kamers stevig onder handen had genomen. De badkamer glom, de slaapkamer van zijn zoontje was nog nooit zo proper geweest en zelfs het toiletpapier was in de vorm van rozen gedraaid. De onbekende schoonmaker had echter één kamer overgeslagen: de keuken. “Een beetje teleurstellend”, aldus de man, maar hij denkt dat de schoonmaakploeg geschrokken was van zijn huisdieren.